Phaser Beary Preis (PHASER)

Nicht aufgelistet

1 PHASER zu USD Echtzeitpreis:

--
----
-25.20%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
Phaser Beary (PHASER) Echtzeit-Preis-Diagramm
Phaser Beary (PHASER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-25.29%

-21.00%

-21.00%

Der Echtzeitpreis von Phaser Beary (PHASER) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PHASER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PHASER liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PHASER im letzten Stunde um -0.48%, in den letzten 24 Stunden um -25.29% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Phaser Beary (PHASER) Marktinformationen

$ 17.59K
$ 17.59K$ 17.59K

--
----

$ 17.59K
$ 17.59K$ 17.59K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Phaser Beary beträgt $ 17.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PHASER liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.59K.

Phaser Beary (PHASER)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Phaser Beary zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Phaser Beary zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Phaser Beary zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Phaser Beary zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-25.29%
30 Tage$ 0-46.27%
60 Tage$ 0-85.19%
90 Tage$ 0--

Was ist Phaser Beary (PHASER)

Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Phaser Beary-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Phaser Beary (PHASER) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Phaser Beary-(PHASER)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Phaser Beary zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Phaser Beary-Preisprognose an!

PHASER zu lokalen Währungen

Phaser Beary (PHASER) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Phaser Beary (PHASER) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PHASER Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Phaser Beary (PHASER)

Wie viel ist Phaser Beary (PHASER) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PHASER in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PHASER-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PHASER-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Phaser Beary?
Die Marktkapitalisierung von PHASER beträgt $ 17.59K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PHASER?
Das Umlaufangebot von PHASER beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PHASER?
PHASER erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PHASER?
PHASER verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PHASER?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PHASER beträgt -- USD.
Wird PHASER dieses Jahr noch steigen?
PHASER könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PHASER-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
