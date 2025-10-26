Phaser Beary (PHASER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.48% Preisänderung (1T) -25.29% Preisänderung (7T) -21.00% Preisänderung (7T) -21.00%

Der Echtzeitpreis von Phaser Beary (PHASER) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PHASER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PHASER liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PHASER im letzten Stunde um -0.48%, in den letzten 24 Stunden um -25.29% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Phaser Beary (PHASER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Phaser Beary beträgt $ 17.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PHASER liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.59K.