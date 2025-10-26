Der Echtzeitpreis von Pharmachain AI beträgt heute 0.00057794 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PHAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PHAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Pharmachain AI beträgt heute 0.00057794 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PHAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PHAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über PHAI

PHAI-Preisinformationen

PHAI-Whitepaper

Offizielle PHAI-Website

PHAI-Tokenökonomie

PHAI-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Pharmachain AI Logo

Pharmachain AI Preis (PHAI)

Nicht aufgelistet

1 PHAI zu USD Echtzeitpreis:

$0.00057774
$0.00057774$0.00057774
+1.20%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Pharmachain AI (PHAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:10:47 (UTC+8)

Pharmachain AI (PHAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00055359
$ 0.00055359$ 0.00055359
24H Tief
$ 0.00065245
$ 0.00065245$ 0.00065245
24H Hoch

$ 0.00055359
$ 0.00055359$ 0.00055359

$ 0.00065245
$ 0.00065245$ 0.00065245

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0.00023748
$ 0.00023748$ 0.00023748

-2.08%

-0.62%

+61.82%

+61.82%

Der Echtzeitpreis von Pharmachain AI (PHAI) beträgt $0.00057794. In den letzten 24 Stunden wurde PHAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00055359 und einem Höchstpreis von $ 0.00065245 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PHAI liegt bei $ 0.00142306, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00023748.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PHAI im letzten Stunde um -2.08%, in den letzten 24 Stunden um -0.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +61.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pharmachain AI (PHAI) Marktinformationen

$ 96.23K
$ 96.23K$ 96.23K

--
----

$ 577.94K
$ 577.94K$ 577.94K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pharmachain AI beträgt $ 96.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PHAI liegt bei 166.50M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 577.94K.

Pharmachain AI (PHAI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Pharmachain AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Pharmachain AI zu USD bei $ -0.0000714725.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Pharmachain AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Pharmachain AI zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.62%
30 Tage$ -0.0000714725-12.36%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Pharmachain AI (PHAI) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Pharmachain AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Pharmachain AI (PHAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Pharmachain AI-(PHAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Pharmachain AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Pharmachain AI-Preisprognose an!

PHAI zu lokalen Währungen

Pharmachain AI (PHAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Pharmachain AI (PHAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PHAI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Pharmachain AI (PHAI)

Wie viel ist Pharmachain AI (PHAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PHAI in USD beträgt 0.00057794 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PHAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PHAI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00057794. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pharmachain AI?
Die Marktkapitalisierung von PHAI beträgt $ 96.23K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PHAI?
Das Umlaufangebot von PHAI beträgt 166.50M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PHAI?
PHAI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00142306 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PHAI?
PHAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00023748 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PHAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PHAI beträgt -- USD.
Wird PHAI dieses Jahr noch steigen?
PHAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PHAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:10:47 (UTC+8)

Pharmachain AI (PHAI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,477.64
$113,477.64$113,477.64

+1.87%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,070.12
$4,070.12$4,070.12

+3.49%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04652
$0.04652$0.04652

-32.18%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2955
$6.2955$6.2955

-14.24%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.83
$197.83$197.83

+3.09%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,070.12
$4,070.12$4,070.12

+3.49%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,477.64
$113,477.64$113,477.64

+1.87%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6509
$2.6509$2.6509

+2.03%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.83
$197.83$197.83

+3.09%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20218
$0.20218$0.20218

+3.03%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1990
$0.1990$0.1990

+231.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000084
$0.000000000000084$0.000000000000084

-36.36%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052855
$0.052855$0.052855

-84.89%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1990
$0.1990$0.1990

+231.66%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13780
$0.13780$0.13780

+68.66%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2813
$0.2813$0.2813

+66.64%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.118873
$0.118873$0.118873

+50.55%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000147
$0.0000000000000000000147$0.0000000000000000000147

+33.63%