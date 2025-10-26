Pharmachain AI (PHAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00055359 24H Hoch $ 0.00065245 Allzeithoch $ 0.00142306 Niedrigster Preis $ 0.00023748 Preisänderung (1H) -2.08% Preisänderung (1T) -0.62% Preisänderung (7T) +61.82%

Der Echtzeitpreis von Pharmachain AI (PHAI) beträgt $0.00057794. In den letzten 24 Stunden wurde PHAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00055359 und einem Höchstpreis von $ 0.00065245 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PHAI liegt bei $ 0.00142306, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00023748.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PHAI im letzten Stunde um -2.08%, in den letzten 24 Stunden um -0.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +61.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pharmachain AI (PHAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 96.23K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 577.94K Umlaufangebot 166.50M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pharmachain AI beträgt $ 96.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PHAI liegt bei 166.50M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 577.94K.