Perps DAO (PERPS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00577625$ 0.00577625 $ 0.00577625 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.59% Preisänderung (1T) -0.49% Preisänderung (7T) -11.95% Preisänderung (7T) -11.95%

Der Echtzeitpreis von Perps DAO (PERPS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PERPS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PERPS liegt bei $ 0.00577625, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PERPS im letzten Stunde um +1.59%, in den letzten 24 Stunden um -0.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Perps DAO (PERPS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 389.30K$ 389.30K $ 389.30K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 389.30K$ 389.30K $ 389.30K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Perps DAO beträgt $ 389.30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PERPS liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 389.30K.