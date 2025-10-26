Perpcoin (PERPCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00265271$ 0.00265271 $ 0.00265271 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.87% Preisänderung (1T) +35.35% Preisänderung (7T) +49.08% Preisänderung (7T) +49.08%

Der Echtzeitpreis von Perpcoin (PERPCOIN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PERPCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PERPCOIN liegt bei $ 0.00265271, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PERPCOIN im letzten Stunde um +2.87%, in den letzten 24 Stunden um +35.35% und in den vergangenen 7 Tagen um +49.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Perpcoin (PERPCOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 276.91K$ 276.91K $ 276.91K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 276.91K$ 276.91K $ 276.91K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Perpcoin beträgt $ 276.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PERPCOIN liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 276.91K.