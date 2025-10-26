PepsiCo xStock (PEPX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 151.68 $ 151.68 $ 151.68 24H Tief $ 151.97 $ 151.97 $ 151.97 24H Hoch 24H Tief $ 151.68$ 151.68 $ 151.68 24H Hoch $ 151.97$ 151.97 $ 151.97 Allzeithoch $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 Niedrigster Preis $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) -0.02% Preisänderung (7T) -1.33% Preisänderung (7T) -1.33%

Der Echtzeitpreis von PepsiCo xStock (PEPX) beträgt $151.81. In den letzten 24 Stunden wurde PEPX zwischen einem Tiefstpreis von $ 151.68 und einem Höchstpreis von $ 151.97 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PEPX liegt bei $ 177.28, der bisherige Tiefstpreis bei $ 137.74.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PEPX im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PepsiCo xStock (PEPX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 171.69K$ 171.69K $ 171.69K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Umlaufangebot 1.13K 1.13K 1.13K Gesamtangebot 24,118.33789782 24,118.33789782 24,118.33789782

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PepsiCo xStock beträgt $ 171.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PEPX liegt bei 1.13K, das Gesamtangebot bei 24118.33789782. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.66M.