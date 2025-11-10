PepeVerse (PVRSE) Tokenomics

PepeVerse (PVRSE) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu PepeVerse (PVRSE), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:46:01 (UTC+8)
USD

PepeVerse (PVRSE) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für PepeVerse (PVRSE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 65.99K
Gesamtangebot:
$ 999.76M
Umlaufangebot:
$ 999.76M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 65.99K
Allzeithoch:
$ 0
Allzeittief:
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
PepeVerse (PVRSE)-Informationen

PepeVerse is a community-driven brand that blends NFTs, play-to-earn gaming, IRL drops such as rosin gummies and merch, and culture marketing into a single ecosystem. Launched in January 2025, the project was built to be unruggable, transparent, and long lasting. PepeVerse has active community channels, ongoing NFT initiatives, and partnerships that integrate directly into play-to-earn gaming. Real-world art collaborations, including murals, connect the digital brand to offline culture. Mint proceeds and ecosystem revenue are continually reinvested into growth initiatives that support $PVRSE awareness, liquidity, and long-term stability.

Offizielle Website:
https://www.pepeversehub.com
Whitepaper:
https://www.pepeversehub.com/general-5

PepeVerse (PVRSE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von PepeVerse (PVRSE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von PVRSE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele PVRSE-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von PVRSE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des PVRSE -Tokens!

PVRSE Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich PVRSE entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose PVRSE kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

