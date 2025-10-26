PepeVerse (PVRSE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.19% Preisänderung (1T) +4.80% Preisänderung (7T) +7.48% Preisänderung (7T) +7.48%

Der Echtzeitpreis von PepeVerse (PVRSE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PVRSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PVRSE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PVRSE im letzten Stunde um +0.19%, in den letzten 24 Stunden um +4.80% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.48% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PepeVerse (PVRSE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 81.80K$ 81.80K $ 81.80K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 81.80K$ 81.80K $ 81.80K Umlaufangebot 999.76M 999.76M 999.76M Gesamtangebot 999,755,198.531688 999,755,198.531688 999,755,198.531688

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PepeVerse beträgt $ 81.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PVRSE liegt bei 999.76M, das Gesamtangebot bei 999755198.531688. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 81.80K.