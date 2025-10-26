PePenguin (PENGUIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00100794$ 0.00100794 $ 0.00100794 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -4.25% Preisänderung (1T) +10.24% Preisänderung (7T) -30.52% Preisänderung (7T) -30.52%

Der Echtzeitpreis von PePenguin (PENGUIN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PENGUIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PENGUIN liegt bei $ 0.00100794, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PENGUIN im letzten Stunde um -4.25%, in den letzten 24 Stunden um +10.24% und in den vergangenen 7 Tagen um -30.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PePenguin (PENGUIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PePenguin beträgt $ 7.35K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PENGUIN liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.35K.