Pentagon Pizza Watch (PPW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.000804 $ 0.000804 $ 0.000804 24H Tief $ 0.00108839 $ 0.00108839 $ 0.00108839 24H Hoch 24H Tief $ 0.000804$ 0.000804 $ 0.000804 24H Hoch $ 0.00108839$ 0.00108839 $ 0.00108839 Allzeithoch $ 0.00229383$ 0.00229383 $ 0.00229383 Niedrigster Preis $ 0.00028446$ 0.00028446 $ 0.00028446 Preisänderung (1H) +1.01% Preisänderung (1T) +8.46% Preisänderung (7T) -40.10% Preisänderung (7T) -40.10%

Der Echtzeitpreis von Pentagon Pizza Watch (PPW) beträgt $0.00092939. In den letzten 24 Stunden wurde PPW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000804 und einem Höchstpreis von $ 0.00108839 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PPW liegt bei $ 0.00229383, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00028446.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PPW im letzten Stunde um +1.01%, in den letzten 24 Stunden um +8.46% und in den vergangenen 7 Tagen um -40.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 929.40K$ 929.40K $ 929.40K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 929.40K$ 929.40K $ 929.40K Umlaufangebot 999.99M 999.99M 999.99M Gesamtangebot 999,989,355.759406 999,989,355.759406 999,989,355.759406

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pentagon Pizza Watch beträgt $ 929.40K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PPW liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999989355.759406. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 929.40K.