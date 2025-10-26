Pentagon Pizza Watch Preis (PPW)
+1.01%
+8.46%
-40.10%
-40.10%
Der Echtzeitpreis von Pentagon Pizza Watch (PPW) beträgt $0.00092939. In den letzten 24 Stunden wurde PPW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000804 und einem Höchstpreis von $ 0.00108839 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PPW liegt bei $ 0.00229383, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00028446.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PPW im letzten Stunde um +1.01%, in den letzten 24 Stunden um +8.46% und in den vergangenen 7 Tagen um -40.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pentagon Pizza Watch beträgt $ 929.40K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PPW liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999989355.759406. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 929.40K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Pentagon Pizza Watch zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Pentagon Pizza Watch zu USD bei $ +0.0004319053.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Pentagon Pizza Watch zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Pentagon Pizza Watch zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|+8.46%
|30 Tage
|$ +0.0004319053
|+46.47%
|60 Tage
|$ 0
|--
|90 Tage
|$ 0
|--
The Alt-Data Powerhouse of Prediction Markets – Meet @pizzintwatch $PPW
Location data has long been one of the most powerful yet underappreciated forms of intelligence, shaping decisions in both financial markets and geopolitics. The world’s largest hedge funds—Citadel, Renaissance Technologies, Two Sigma—have relied on location-based indicators to place billion-dollar macro bets, from commodity flows to consumer spending patterns. PPW takes that same logic and applies it to prediction markets, positioning itself as an alt-data powerhouse.
At the core of this project is the Pentagon Pizza Index, a modern revival of a Cold War signal once nicknamed “Pizza Intelligence.” Soviet analysts observed that surges in late-night pizza deliveries to the Pentagon and CIA often correlated with crisis planning and operational surges. Pizza provided a fast, cheap, and scalable solution for feeding large teams working through the night under heightened pressure. In intelligence terms, it was a classic case of traffic analysis: inferring intent from observable patterns rather than from secrets. Over time, the anecdote became legend—“PizzINT”—and resurfaced in media accounts linking pizza spikes to events like the invasions of Grenada and Panama, the Gulf War, and more recently, the 2023–24 Middle East conflict.
@pizzintwatch has formalized this insight into a tradable, data-driven signal. Its first product, the Pentagon Pizza Index, tracks and publishes pizza order fluctuations as a proxy for geopolitical stress. Early traction has been remarkable: Google already ranks “Pizza Index” searches with http://pizzint.watch near the top, ensuring mainstream visibility that extends well beyond crypto. Each new conflict or crisis that drives spikes in the data is likely to generate not just trader attention, but also media coverage, cementing its cultural and analytical relevance.
But Pizza Index is only the beginning. The same methodology can be expanded across a wide spectrum of location-based datasets. Flight radar has long been used to track high-level government and military aircraft, with spikes in reconnaissance activity foreshadowing events such as Russia’s 2022 invasion of Ukraine. Satellite imagery of Walmart and Target parking lots can be repurposed into leading retail indicators. AIS tracking of oil tankers reveals shifts in global energy supply and demand in near real-time. NDVI satellite data provides early insight into agricultural yields and food inflation risk. Each of these signals, when integrated into a unified feed, becomes a powerful input for traders, analysts, and AI agents.
Looking ahead, the potential extends far beyond monitoring. An API and oracle layer could allow developers to plug directly into a low-latency feed of alt-data indicators, with analytics built on top. This positions @pizzintwatch as both a trusted data provider and a source of truth for exotic prediction markets. By curating, cleaning, and standardizing these signals, PPW could sell feeds to analytics platforms, AI agents, hedge funds, and retail traders alike. Vertical expansion into its own analytics engine, trading vaults, or AI trading agents becomes not just possible but natural.
What makes the project especially compelling is its memetic edge. “Pentagon Pizza Watch” is instantly memorable, bridging serious intelligence tradecraft with playful cultural branding. Combined with the official Polymarket Builders badge, this positioning gives PPW credibility both as a rigorous data product and as a viral, community-driven meme.
In short, @pizzintwatch sits at the intersection of prediction markets, RWA oracles, and alt-data infrastructure. It is simultaneously an intelligence experiment, a tradable signal, and a narrative-rich meme. With its cultural resonance, technical potential, and first-mover advantage, $PPW is poised to become a cornerstone in the evolution of on-chain alt-data markets.
MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!
Wie viel wird Pentagon Pizza Watch (PPW) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Pentagon Pizza Watch-(PPW)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Pentagon Pizza Watch zu erkunden.
Sehen Sie sich jetzt die Pentagon Pizza Watch-Preisprognose an!
Das Verständnis der Tokenomics von Pentagon Pizza Watch (PPW) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PPW Token!
|Zeit (UTC+8)
|Art
|Information
|10-25 15:47:08
|Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
|10-25 13:34:16
|Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
|10-25 06:10:28
|Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
|10-24 21:49:00
|Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
|10-23 22:32:48
|Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
|10-23 15:34:02
|Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Die größten Krypto‑Anstiege des Tages
DramaBits
DRAMA
+908.16%
QBOT AI TRADING
QBOT
+145.45%
SEDA
SEDA
+83.59%
Fortune Room
NEWFRT
+77.94%
Saros
SAROS
+45.95%