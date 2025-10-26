penny stock (PENNYSTOCK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.72% Preisänderung (1T) +2.16% Preisänderung (7T) +39.46% Preisänderung (7T) +39.46%

Der Echtzeitpreis von penny stock (PENNYSTOCK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PENNYSTOCK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PENNYSTOCK liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PENNYSTOCK im letzten Stunde um +0.72%, in den letzten 24 Stunden um +2.16% und in den vergangenen 7 Tagen um +39.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

penny stock (PENNYSTOCK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Umlaufangebot 998.00M 998.00M 998.00M Gesamtangebot 997,999,388.187459 997,999,388.187459 997,999,388.187459

Die aktuelle Marktkapitalisierung von penny stock beträgt $ 11.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PENNYSTOCK liegt bei 998.00M, das Gesamtangebot bei 997999388.187459. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.84K.