Penguru (PENGURU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00003331 $ 0.00003331 $ 0.00003331 24H Tief $ 0.00003525 $ 0.00003525 $ 0.00003525 24H Hoch 24H Tief $ 0.00003331$ 0.00003331 $ 0.00003331 24H Hoch $ 0.00003525$ 0.00003525 $ 0.00003525 Allzeithoch $ 0.00078496$ 0.00078496 $ 0.00078496 Niedrigster Preis $ 0.00003199$ 0.00003199 $ 0.00003199 Preisänderung (1H) +0.56% Preisänderung (1T) +4.12% Preisänderung (7T) -14.96% Preisänderung (7T) -14.96%

Der Echtzeitpreis von Penguru (PENGURU) beträgt $0.00003519. In den letzten 24 Stunden wurde PENGURU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00003331 und einem Höchstpreis von $ 0.00003525 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PENGURU liegt bei $ 0.00078496, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003199.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PENGURU im letzten Stunde um +0.56%, in den letzten 24 Stunden um +4.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Penguru (PENGURU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 29.93K$ 29.93K $ 29.93K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 29.93K$ 29.93K $ 29.93K Umlaufangebot 850.58M 850.58M 850.58M Gesamtangebot 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Penguru beträgt $ 29.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PENGURU liegt bei 850.58M, das Gesamtangebot bei 850576444.953077. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 29.93K.