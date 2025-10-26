Der Echtzeitpreis von Penguru beträgt heute 0.00003519 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PENGURU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PENGURU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Penguru beträgt heute 0.00003519 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PENGURU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PENGURU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über PENGURU

PENGURU-Preisinformationen

Offizielle PENGURU-Website

PENGURU-Tokenökonomie

PENGURU-Preisprognose

Penguru Preis (PENGURU)

1 PENGURU zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+4.00%1D
USD
Penguru (PENGURU) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:10:06 (UTC+8)

Penguru (PENGURU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00003331
$ 0.00003331$ 0.00003331
24H Tief
$ 0.00003525
$ 0.00003525$ 0.00003525
24H Hoch

$ 0.00003331
$ 0.00003331$ 0.00003331

$ 0.00003525
$ 0.00003525$ 0.00003525

$ 0.00078496
$ 0.00078496$ 0.00078496

$ 0.00003199
$ 0.00003199$ 0.00003199

+0.56%

+4.12%

-14.96%

-14.96%

Der Echtzeitpreis von Penguru (PENGURU) beträgt $0.00003519. In den letzten 24 Stunden wurde PENGURU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00003331 und einem Höchstpreis von $ 0.00003525 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PENGURU liegt bei $ 0.00078496, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003199.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PENGURU im letzten Stunde um +0.56%, in den letzten 24 Stunden um +4.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Penguru (PENGURU) Marktinformationen

$ 29.93K
$ 29.93K$ 29.93K

--
----

$ 29.93K
$ 29.93K$ 29.93K

850.58M
850.58M 850.58M

850,576,444.953077
850,576,444.953077 850,576,444.953077

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Penguru beträgt $ 29.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PENGURU liegt bei 850.58M, das Gesamtangebot bei 850576444.953077. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 29.93K.

Penguru (PENGURU)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Penguru zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Penguru zu USD bei $ -0.0000224849.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Penguru zu USD bei $ -0.0000326024.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Penguru zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+4.12%
30 Tage$ -0.0000224849-63.89%
60 Tage$ -0.0000326024-92.64%
90 Tage$ 0--

Was ist Penguru (PENGURU)

Penguru is a cute memecoin guru on the Abstract chain. He constantly give to the community and beyond. Penguru thinks that the trenches need awareness about well-being and meaning of life. We are developing an AI companion/tool that can interact with users, analyze X accounts.

We have a "summon table" game where holders can stake their tokens to mint erc-1155 nfts and earn various erc-20 memecoin rewards. Those NFTs represent the most iconic Abstract memecoin projects. Users collect those NFTs in their book, can trade them on Opensea.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Penguru (PENGURU) Ressource

Offizielle Website

Penguru-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Penguru (PENGURU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Penguru-(PENGURU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Penguru zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Penguru-Preisprognose an!

PENGURU zu lokalen Währungen

Penguru (PENGURU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Penguru (PENGURU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PENGURU Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Penguru (PENGURU)

Wie viel ist Penguru (PENGURU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PENGURU in USD beträgt 0.00003519 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PENGURU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PENGURU-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00003519. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Penguru?
Die Marktkapitalisierung von PENGURU beträgt $ 29.93K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PENGURU?
Das Umlaufangebot von PENGURU beträgt 850.58M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PENGURU?
PENGURU erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00078496 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PENGURU?
PENGURU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00003199 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PENGURU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PENGURU beträgt -- USD.
Wird PENGURU dieses Jahr noch steigen?
PENGURU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PENGURU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

