penguin wif backpack (WIFBAG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.72% Preisänderung (1T) -14.53% Preisänderung (7T) -23.94% Preisänderung (7T) -23.94%

Der Echtzeitpreis von penguin wif backpack (WIFBAG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WIFBAG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WIFBAG liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WIFBAG im letzten Stunde um +1.72%, in den letzten 24 Stunden um -14.53% und in den vergangenen 7 Tagen um -23.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

penguin wif backpack (WIFBAG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.56K$ 14.56K $ 14.56K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.56K$ 14.56K $ 14.56K Umlaufangebot 999.85M 999.85M 999.85M Gesamtangebot 999,853,923.08686 999,853,923.08686 999,853,923.08686

Die aktuelle Marktkapitalisierung von penguin wif backpack beträgt $ 14.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WIFBAG liegt bei 999.85M, das Gesamtangebot bei 999853923.08686. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.56K.