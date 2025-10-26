PEKONG (PEKONG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00150724$ 0.00150724 $ 0.00150724 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +3.89% Preisänderung (7T) +2.86% Preisänderung (7T) +2.86%

Der Echtzeitpreis von PEKONG (PEKONG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PEKONG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PEKONG liegt bei $ 0.00150724, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PEKONG im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +3.89% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PEKONG (PEKONG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K Umlaufangebot 999.68M 999.68M 999.68M Gesamtangebot 999,683,333.370075 999,683,333.370075 999,683,333.370075

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PEKONG beträgt $ 13.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PEKONG liegt bei 999.68M, das Gesamtangebot bei 999683333.370075. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.29K.