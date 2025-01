Was ist Peepa (PEEPA)

$PEEPA is an ERC-20 meme coin inspired by the popular PEPE meme, designed to bring back the excitement and community spirit of memecoins. Launched without a presale to ensure fairness, $PEEPA features no taxes, with liquidity pool tokens burned and the contract renounced, making it fully community-owned. With a total supply of 420,690,000,000,000 tokens, $PEEPA aims to foster a vibrant community through its unique and playful nature. The project emphasizes its lack of intrinsic value or financial expectations, existing purely for entertainment.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Peepa (PEEPA) Ressource Offizielle Website