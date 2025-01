Was ist PEACE COIN (PCE)

PEACE COIN aims to create a new economic circle by gratitude of people holding their hands and supporting each other. We call this mechanism “ARIGATO CREATION”, and we will introduce a new value into crypto currency.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

PEACE COIN (PCE) Ressource Whitepaper Offizielle Website