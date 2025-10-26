PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 24H Tief $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 24H Hoch 24H Tief $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 24H Hoch $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Allzeithoch $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Niedrigster Preis $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) +0.04% Preisänderung (7T) +0.18% Preisänderung (7T) +0.18%

Der Echtzeitpreis von PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) beträgt $1.055. In den letzten 24 Stunden wurde PSTUSDC zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.055 und einem Höchstpreis von $ 1.055 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PSTUSDC liegt bei $ 1.055, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.032.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PSTUSDC im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 116.50M$ 116.50M $ 116.50M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 116.50M$ 116.50M $ 116.50M Umlaufangebot 110.41M 110.41M 110.41M Gesamtangebot 110,410,130.647637 110,410,130.647637 110,410,130.647637

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PayFi Strategy Token USDC beträgt $ 116.50M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PSTUSDC liegt bei 110.41M, das Gesamtangebot bei 110410130.647637. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 116.50M.