Parsona (SONA)-Informationen
Parsona is an encrypted, self-custodial identity protocol designed for the Ethereum blockchain. It allows users to create and maintain a persistent digital identity using nothing more than a username and password - while still generating a real Ethereum-compatible wallet under the hood. Unlike conventional wallet-based systems that require extensions, seed phrases, or public key exposure, Parsona offers a privacy-first identity layer that acts as the gateway to the entire Ethereum ecosystem.
This identity is not just an authentication method; it's a composable, encrypted persona that users can carry across decentralized applications (dApps), messaging systems, onchain transactions, agent networks, and DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) protocols. Everything a user does - from sending messages to participating in missions or delegating to AI agents - is tied to their Parsona, not to a publicly exposed wallet address.
At its core, Parsona aims to solve the fragmentation and privacy issues present in Web3 by offering a universal, encrypted, and user-controlled identity that works seamlessly across the decentralized internet.
Parsona (SONA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Parsona (SONA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von SONA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele SONA-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von SONA verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des SONA -Tokens!
SONA Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich SONA entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose SONA kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
