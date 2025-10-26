Parsona (SONA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00628845$ 0.00628845 $ 0.00628845 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Parsona (SONA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SONA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SONA liegt bei $ 0.00628845, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SONA im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Parsona (SONA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Umlaufangebot 9.50M 9.50M 9.50M Gesamtangebot 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Parsona beträgt $ 4.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SONA liegt bei 9.50M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.16K.