1 PRQ zu USD Echtzeitpreis:

$0.00548809
$0.00548809
+3.10%1D
USD
PARSIQ (PRQ) Echtzeit-Preis-Diagramm
PARSIQ (PRQ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

-0.04%

+3.12%

+13.72%

+13.72%

Der Echtzeitpreis von PARSIQ (PRQ) beträgt $0.00548809. In den letzten 24 Stunden wurde PRQ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00529776 und einem Höchstpreis von $ 0.00551505 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PRQ liegt bei $ 2.62, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0018575.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PRQ im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +3.12% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PARSIQ (PRQ) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PARSIQ beträgt $ 1.61M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PRQ liegt bei 292.76M, das Gesamtangebot bei 310256872.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.70M.

PARSIQ (PRQ)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von PARSIQ zu USD bei $ +0.0001658.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von PARSIQ zu USD bei $ -0.0027927633.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von PARSIQ zu USD bei $ -0.0035488448.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von PARSIQ zu USD bei $ -0.06933960142060326.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0001658+3.12%
30 Tage$ -0.0027927633-50.88%
60 Tage$ -0.0035488448-64.66%
90 Tage$ -0.06933960142060326-92.66%

Was ist PARSIQ (PRQ)

PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

PARSIQ (PRQ) Ressource

Offizielle Website

PARSIQ-Preisprognose (USD)

Wie viel wird PARSIQ (PRQ) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre PARSIQ-(PRQ)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für PARSIQ zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die PARSIQ-Preisprognose an!

PARSIQ (PRQ) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von PARSIQ (PRQ) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PRQ Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu PARSIQ (PRQ)

Wie viel ist PARSIQ (PRQ) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PRQ in USD beträgt 0.00548809 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PRQ-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PRQ-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00548809. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PARSIQ?
Die Marktkapitalisierung von PRQ beträgt $ 1.61M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PRQ?
Das Umlaufangebot von PRQ beträgt 292.76M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PRQ?
PRQ erreichte einen Allzeithochpreis von 2.62 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PRQ?
PRQ verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0018575 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PRQ?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PRQ beträgt -- USD.
Wird PRQ dieses Jahr noch steigen?
PRQ könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PRQ-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

