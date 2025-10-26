PARSIQ (PRQ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00529776 $ 0.00529776 $ 0.00529776 24H Tief $ 0.00551505 $ 0.00551505 $ 0.00551505 24H Hoch 24H Tief $ 0.00529776$ 0.00529776 $ 0.00529776 24H Hoch $ 0.00551505$ 0.00551505 $ 0.00551505 Allzeithoch $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Niedrigster Preis $ 0.0018575$ 0.0018575 $ 0.0018575 Preisänderung (1H) -0.04% Preisänderung (1T) +3.12% Preisänderung (7T) +13.72% Preisänderung (7T) +13.72%

Der Echtzeitpreis von PARSIQ (PRQ) beträgt $0.00548809. In den letzten 24 Stunden wurde PRQ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00529776 und einem Höchstpreis von $ 0.00551505 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PRQ liegt bei $ 2.62, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0018575.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PRQ im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +3.12% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PARSIQ (PRQ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Umlaufangebot 292.76M 292.76M 292.76M Gesamtangebot 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PARSIQ beträgt $ 1.61M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PRQ liegt bei 292.76M, das Gesamtangebot bei 310256872.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.70M.