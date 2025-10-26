Pareto Staked USP (SUSP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 24H Tief $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 24H Hoch 24H Tief $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 24H Hoch $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Allzeithoch $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Niedrigster Preis $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.02% Preisänderung (7T) +0.12% Preisänderung (7T) +0.12%

Der Echtzeitpreis von Pareto Staked USP (SUSP) beträgt $1.044. In den letzten 24 Stunden wurde SUSP zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.044 und einem Höchstpreis von $ 1.044 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUSP liegt bei $ 1.044, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.012.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUSP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.12% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pareto Staked USP (SUSP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M Umlaufangebot 6.44M 6.44M 6.44M Gesamtangebot 6,440,269.971697519 6,440,269.971697519 6,440,269.971697519

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pareto Staked USP beträgt $ 6.73M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUSP liegt bei 6.44M, das Gesamtangebot bei 6440269.971697519. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.73M.