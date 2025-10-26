Der Echtzeitpreis von Pareto Staked USP beträgt heute 1.044 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SUSP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SUSP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Pareto Staked USP beträgt heute 1.044 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SUSP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SUSP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SUSP

SUSP-Preisinformationen

Offizielle SUSP-Website

SUSP-Tokenökonomie

SUSP-Preisprognose

Pareto Staked USP Preis (SUSP)

Nicht aufgelistet

1 SUSP zu USD Echtzeitpreis:

$1.044
$1.044$1.044
0.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Pareto Staked USP (SUSP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:08:16 (UTC+8)

Pareto Staked USP (SUSP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
24H Tief
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
24H Hoch

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

--

+0.02%

+0.12%

+0.12%

Der Echtzeitpreis von Pareto Staked USP (SUSP) beträgt $1.044. In den letzten 24 Stunden wurde SUSP zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.044 und einem Höchstpreis von $ 1.044 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUSP liegt bei $ 1.044, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.012.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUSP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.12% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pareto Staked USP (SUSP) Marktinformationen

$ 6.73M
$ 6.73M$ 6.73M

--
----

$ 6.73M
$ 6.73M$ 6.73M

6.44M
6.44M 6.44M

6,440,269.971697519
6,440,269.971697519 6,440,269.971697519

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pareto Staked USP beträgt $ 6.73M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUSP liegt bei 6.44M, das Gesamtangebot bei 6440269.971697519. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.73M.

Pareto Staked USP (SUSP)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Pareto Staked USP zu USD bei $ +0.00017219.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Pareto Staked USP zu USD bei $ +0.0062192124.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Pareto Staked USP zu USD bei $ +0.0140472288.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Pareto Staked USP zu USD bei $ +0.022307656461104.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00017219+0.02%
30 Tage$ +0.0062192124+0.60%
60 Tage$ +0.0140472288+1.35%
90 Tage$ +0.022307656461104+2.18%

Was ist Pareto Staked USP (SUSP)

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Pareto Staked USP (SUSP) Ressource

Offizielle Website

Pareto Staked USP-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Pareto Staked USP (SUSP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Pareto Staked USP-(SUSP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Pareto Staked USP zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Pareto Staked USP-Preisprognose an!

SUSP zu lokalen Währungen

Pareto Staked USP (SUSP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Pareto Staked USP (SUSP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SUSP Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Pareto Staked USP (SUSP)

Wie viel ist Pareto Staked USP (SUSP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SUSP in USD beträgt 1.044 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SUSP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SUSP-zu-USD-Preis beträgt $ 1.044. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pareto Staked USP?
Die Marktkapitalisierung von SUSP beträgt $ 6.73M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SUSP?
Das Umlaufangebot von SUSP beträgt 6.44M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SUSP?
SUSP erreichte einen Allzeithochpreis von 1.044 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SUSP?
SUSP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1.012 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SUSP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SUSP beträgt -- USD.
Wird SUSP dieses Jahr noch steigen?
SUSP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SUSP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:08:16 (UTC+8)

Pareto Staked USP (SUSP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

