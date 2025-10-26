Der Echtzeitpreis von Paragon Tweaks beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PRGN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PRGN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Paragon Tweaks beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PRGN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PRGN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Paragon Tweaks Preis (PRGN)

1 PRGN zu USD Echtzeitpreis:

$0.00047478
$0.00047478
+6.10%1D
mexc
USD
Paragon Tweaks (PRGN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:05:44 (UTC+8)

Paragon Tweaks (PRGN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00183169
$ 0.00183169

$ 0
$ 0

+2.75%

+6.38%

+8.97%

+8.97%

Der Echtzeitpreis von Paragon Tweaks (PRGN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PRGN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PRGN liegt bei $ 0.00183169, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PRGN im letzten Stunde um +2.75%, in den letzten 24 Stunden um +6.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Paragon Tweaks (PRGN) Marktinformationen

$ 459.76K
$ 459.76K

--
--

$ 459.76K
$ 459.76K

968.35M
968.35M

968,345,375.6502876
968,345,375.6502876

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Paragon Tweaks beträgt $ 459.76K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PRGN liegt bei 968.35M, das Gesamtangebot bei 968345375.6502876. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 459.76K.

Paragon Tweaks (PRGN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Paragon Tweaks zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Paragon Tweaks zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Paragon Tweaks zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Paragon Tweaks zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+6.38%
30 Tage$ 0+14.65%
60 Tage$ 0-43.72%
90 Tage$ 0--

Was ist Paragon Tweaks (PRGN)

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Paragon Tweaks (PRGN) Ressource

Offizielle Website

Paragon Tweaks-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Paragon Tweaks (PRGN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Paragon Tweaks-(PRGN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Paragon Tweaks zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Paragon Tweaks-Preisprognose an!

PRGN zu lokalen Währungen

Paragon Tweaks (PRGN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Paragon Tweaks (PRGN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PRGN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Paragon Tweaks (PRGN)

Wie viel ist Paragon Tweaks (PRGN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PRGN in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PRGN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PRGN-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Paragon Tweaks?
Die Marktkapitalisierung von PRGN beträgt $ 459.76K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PRGN?
Das Umlaufangebot von PRGN beträgt 968.35M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PRGN?
PRGN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00183169 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PRGN?
PRGN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PRGN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PRGN beträgt -- USD.
Wird PRGN dieses Jahr noch steigen?
PRGN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PRGN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:05:44 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,458.37

$4,047.99

$0.05590

$6.2500

$197.97

