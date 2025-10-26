Paragon Tweaks (PRGN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00183169$ 0.00183169 $ 0.00183169 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.75% Preisänderung (1T) +6.38% Preisänderung (7T) +8.97% Preisänderung (7T) +8.97%

Der Echtzeitpreis von Paragon Tweaks (PRGN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PRGN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PRGN liegt bei $ 0.00183169, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PRGN im letzten Stunde um +2.75%, in den letzten 24 Stunden um +6.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Paragon Tweaks (PRGN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 459.76K$ 459.76K $ 459.76K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 459.76K$ 459.76K $ 459.76K Umlaufangebot 968.35M 968.35M 968.35M Gesamtangebot 968,345,375.6502876 968,345,375.6502876 968,345,375.6502876

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Paragon Tweaks beträgt $ 459.76K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PRGN liegt bei 968.35M, das Gesamtangebot bei 968345375.6502876. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 459.76K.