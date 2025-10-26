Pangolin (PANG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00001946 24H Hoch $ 0.00001974 Allzeithoch $ 0.00010001 Niedrigster Preis $ 0.00001588 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) +1.11% Preisänderung (7T) -0.45%

Der Echtzeitpreis von Pangolin (PANG) beträgt $0.00001974. In den letzten 24 Stunden wurde PANG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001946 und einem Höchstpreis von $ 0.00001974 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PANG liegt bei $ 0.00010001, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001588.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PANG im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.11% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pangolin (PANG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.72K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.54K Umlaufangebot 745.82M Gesamtangebot 990,039,899.72432

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pangolin beträgt $ 14.72K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PANG liegt bei 745.82M, das Gesamtangebot bei 990039899.72432. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.54K.