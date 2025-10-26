Der Echtzeitpreis von Pangolin beträgt heute 0.00001974 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PANG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PANG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Pangolin beträgt heute 0.00001974 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PANG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PANG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über PANG

PANG-Preisinformationen

Offizielle PANG-Website

PANG-Tokenökonomie

PANG-Preisprognose

Pangolin Preis (PANG)

1 PANG zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.10%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator.
USD
Pangolin (PANG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:09:18 (UTC+8)

Pangolin (PANG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001946
$ 0.00001946
24H Tief
$ 0.00001974
$ 0.00001974
24H Hoch

$ 0.00001946
$ 0.00001946

$ 0.00001974
$ 0.00001974

$ 0.00010001
$ 0.00010001

$ 0.00001588
$ 0.00001588

0.00%

+1.11%

-0.45%

-0.45%

Der Echtzeitpreis von Pangolin (PANG) beträgt $0.00001974. In den letzten 24 Stunden wurde PANG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001946 und einem Höchstpreis von $ 0.00001974 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PANG liegt bei $ 0.00010001, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001588.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PANG im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.11% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pangolin (PANG) Marktinformationen

$ 14.72K
$ 14.72K

--
--

$ 19.54K
$ 19.54K

745.82M
745.82M

990,039,899.72432
990,039,899.72432

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pangolin beträgt $ 14.72K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PANG liegt bei 745.82M, das Gesamtangebot bei 990039899.72432. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.54K.

Pangolin (PANG)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Pangolin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Pangolin zu USD bei $ -0.0000111346.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Pangolin zu USD bei $ -0.0000153898.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Pangolin zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.11%
30 Tage$ -0.0000111346-56.40%
60 Tage$ -0.0000153898-77.96%
90 Tage$ 0--

Was ist Pangolin (PANG)

Pang is a crypto project on Abstract founded by the Pang Gang. We are serving up art and fun with a side of finance. With weekly updates to Pang Verse comic/Manga series, and consistent meme proliferation, Pang aims to be a leader on Abstract. We understand a level of transparency is necessary, therefore we will always be open to questions. Feel free to dm us on X or join us in our telegram group. Updates to the project will be posted publicly, and community opinion will always be brought into consideration before major decisions are made. Pang is here to play, and here to stay! The journey has begun and the friends we make along the way are the real treasure.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Pangolin (PANG) Ressource

Offizielle Website

Pangolin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Pangolin (PANG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Pangolin-(PANG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Pangolin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Pangolin-Preisprognose an!

PANG zu lokalen Währungen

Pangolin (PANG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Pangolin (PANG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PANG Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Pangolin (PANG)

Wie viel ist Pangolin (PANG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PANG in USD beträgt 0.00001974 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PANG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PANG-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001974. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pangolin?
Die Marktkapitalisierung von PANG beträgt $ 14.72K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PANG?
Das Umlaufangebot von PANG beträgt 745.82M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PANG?
PANG erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00010001 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PANG?
PANG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00001588 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PANG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PANG beträgt -- USD.
Wird PANG dieses Jahr noch steigen?
PANG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PANG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:09:18 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,435.15

$4,067.79

$0.04666

$6.3006

$197.75

$4,067.79

$113,435.15

$2.6453

$197.75

$0.20196

$0.00000

$0.00000

$0.2135

$0.000000000000084

$0.052855

$0.2135

$0.13813

$0.2843

$0.118515

$0.0000000000000000000134

