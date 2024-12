Was ist Pandora (PANDORA)

Pandora is the first ERC404, an experimental mixed ERC20 / ERC721 implementation with native liquidity and fractionalization for non-fungible tokens. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

Pandora (PANDORA) Ressource Offizielle Website