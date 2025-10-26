PandaSui Coin (PANS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.12% Preisänderung (1T) +61.71% Preisänderung (7T) +90.59% Preisänderung (7T) +90.59%

Der Echtzeitpreis von PandaSui Coin (PANS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PANS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PANS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PANS im letzten Stunde um -0.12%, in den letzten 24 Stunden um +61.71% und in den vergangenen 7 Tagen um +90.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PandaSui Coin (PANS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 159.59K$ 159.59K $ 159.59K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 184.44K$ 184.44K $ 184.44K Umlaufangebot 6.82B 6.82B 6.82B Gesamtangebot 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PandaSui Coin beträgt $ 159.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PANS liegt bei 6.82B, das Gesamtangebot bei 7876857596.906344. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 184.44K.