PandaPump (PPUMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00012239$ 0.00012239 $ 0.00012239 Niedrigster Preis $ 0.00007785$ 0.00007785 $ 0.00007785 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +1.44% Preisänderung (7T) +1.44%

Der Echtzeitpreis von PandaPump (PPUMP) beträgt $0.00010439. In den letzten 24 Stunden wurde PPUMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PPUMP liegt bei $ 0.00012239, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007785.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PPUMP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +1.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PandaPump (PPUMP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 483.46K$ 483.46K $ 483.46K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 483.46K$ 483.46K $ 483.46K Umlaufangebot 4.63B 4.63B 4.63B Gesamtangebot 4,631,123,719.16035 4,631,123,719.16035 4,631,123,719.16035

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PandaPump beträgt $ 483.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PPUMP liegt bei 4.63B, das Gesamtangebot bei 4631123719.16035. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 483.46K.