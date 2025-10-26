Pancake Bunny (BUNNY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.03525519 $ 0.03525519 $ 0.03525519 24H Tief $ 0.03609633 $ 0.03609633 $ 0.03609633 24H Hoch 24H Tief $ 0.03525519$ 0.03525519 $ 0.03525519 24H Hoch $ 0.03609633$ 0.03609633 $ 0.03609633 Allzeithoch $ 512.75$ 512.75 $ 512.75 Niedrigster Preis $ 0.03211505$ 0.03211505 $ 0.03211505 Preisänderung (1H) +0.15% Preisänderung (1T) +1.47% Preisänderung (7T) -0.34% Preisänderung (7T) -0.34%

Der Echtzeitpreis von Pancake Bunny (BUNNY) beträgt $0.0360294. In den letzten 24 Stunden wurde BUNNY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03525519 und einem Höchstpreis von $ 0.03609633 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BUNNY liegt bei $ 512.75, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03211505.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BUNNY im letzten Stunde um +0.15%, in den letzten 24 Stunden um +1.47% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pancake Bunny (BUNNY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 551.04K$ 551.04K $ 551.04K Umlaufangebot 510.23K 510.23K 510.23K Gesamtangebot 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pancake Bunny beträgt $ 18.41K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BUNNY liegt bei 510.23K, das Gesamtangebot bei 15274247.51454069. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 551.04K.