Was ist Paint Swap (BRUSH)

BRUSH is the token of Estfor Kingdom & PaintSwap Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval MMORPG on Fantom. It's an idle browser game with 16+ skills to level up, quests to complete, clans to join & battle together over territories for $BRUSH and much more! PaintSwap Finance is a revolutionary NFT marketplace on Fantom and fNFT marketplace supported on many chains. 50% of all NFT sales is used to buy back and burn brush.

