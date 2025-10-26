Paimon Stripe SPV Token (STRP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 45.55$ 45.55 $ 45.55 Niedrigster Preis $ 44.89$ 44.89 $ 44.89 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Paimon Stripe SPV Token (STRP) beträgt $45.13. In den letzten 24 Stunden wurde STRP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STRP liegt bei $ 45.55, der bisherige Tiefstpreis bei $ 44.89.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STRP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Umlaufangebot 22.22K 22.22K 22.22K Gesamtangebot 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Paimon Stripe SPV Token beträgt $ 1.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STRP liegt bei 22.22K, das Gesamtangebot bei 22222.2222222222. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.00M.