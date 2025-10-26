Paddle Finance (PADD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0.0010851 $ 0.0010851 $ 0.0010851 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0.0010851$ 0.0010851 $ 0.0010851 Allzeithoch $ 0.00884559$ 0.00884559 $ 0.00884559 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +68.48% Preisänderung (7T) +77.57% Preisänderung (7T) +77.57%

Der Echtzeitpreis von Paddle Finance (PADD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PADD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.0010851 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PADD liegt bei $ 0.00884559, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PADD im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +68.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +77.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Paddle Finance (PADD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 119.20K$ 119.20K $ 119.20K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 966.89K$ 966.89K $ 966.89K Umlaufangebot 123.28M 123.28M 123.28M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Paddle Finance beträgt $ 119.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PADD liegt bei 123.28M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 966.89K.