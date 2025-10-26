Ozarus (OZARUS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001062 $ 0.00001062 $ 0.00001062 24H Tief $ 0.00001635 $ 0.00001635 $ 0.00001635 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001062$ 0.00001062 $ 0.00001062 24H Hoch $ 0.00001635$ 0.00001635 $ 0.00001635 Allzeithoch $ 0.00007982$ 0.00007982 $ 0.00007982 Niedrigster Preis $ 0.0000104$ 0.0000104 $ 0.0000104 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -24.30% Preisänderung (7T) -5.75% Preisänderung (7T) -5.75%

Der Echtzeitpreis von Ozarus (OZARUS) beträgt $0.00001086. In den letzten 24 Stunden wurde OZARUS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001062 und einem Höchstpreis von $ 0.00001635 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OZARUS liegt bei $ 0.00007982, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000104.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OZARUS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -24.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ozarus (OZARUS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K Umlaufangebot 999.93M 999.93M 999.93M Gesamtangebot 999,927,099.816677 999,927,099.816677 999,927,099.816677

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ozarus beträgt $ 10.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OZARUS liegt bei 999.93M, das Gesamtangebot bei 999927099.816677. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.86K.