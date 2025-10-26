Ozapay (OZA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.02191305 24H Hoch $ 0.0372383 Allzeithoch $ 0.04616339 Niedrigster Preis $ 0.0155504 Preisänderung (1H) +1.42% Preisänderung (1T) +7.09% Preisänderung (7T) -1.40%

Der Echtzeitpreis von Ozapay (OZA) beträgt $0.0347227. In den letzten 24 Stunden wurde OZA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02191305 und einem Höchstpreis von $ 0.0372383 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OZA liegt bei $ 0.04616339, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0155504.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OZA im letzten Stunde um +1.42%, in den letzten 24 Stunden um +7.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ozapay (OZA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 26.38M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 34.61M Umlaufangebot 759.59M Gesamtangebot 996,889,063.81

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ozapay beträgt $ 26.38M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OZA liegt bei 759.59M, das Gesamtangebot bei 996889063.81. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.61M.