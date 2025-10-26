OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00201075, 24H Hoch $ 0.00256939, Allzeithoch $ 0.02415954, Niedrigster Preis $ 0.00201133, Preisänderung (1H) -1.35%, Preisänderung (1T) -20.49%, Preisänderung (7T) -33.88%

Der Echtzeitpreis von OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) beträgt $0.00200941. In den letzten 24 Stunden wurde OUTLAW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00201075 und einem Höchstpreis von $ 0.00256939 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OUTLAW liegt bei $ 0.02415954, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00201133.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OUTLAW im letzten Stunde um -1.35%, in den letzten 24 Stunden um -20.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -33.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.00M, Volumen (24H) --, Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.00M, Umlaufangebot 995.20M, Gesamtangebot 995,199,199.399567

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OUTLAW Crypto Games beträgt $ 2.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OUTLAW liegt bei 995.20M, das Gesamtangebot bei 995199199.399567. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.00M.