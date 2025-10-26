Der Echtzeitpreis von OUTLAW Crypto Games beträgt heute 0.00200941 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OUTLAW-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OUTLAW-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von OUTLAW Crypto Games beträgt heute 0.00200941 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OUTLAW-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OUTLAW-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über OUTLAW

OUTLAW-Preisinformationen

Offizielle OUTLAW-Website

OUTLAW-Tokenökonomie

OUTLAW-Preisprognose

OUTLAW Crypto Games Preis (OUTLAW)

1 OUTLAW zu USD Echtzeitpreis:

$0.00200941
$0.00200941
-20.40%1D
USD
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Echtzeit-Preis-Diagramm
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00201075
24H Tief
24H Tief
$ 0.00256939
24H Hoch
24H Hoch

$ 0.00201075
$ 0.00201075$ 0.00201075

$ 0.00256939
$ 0.00256939$ 0.00256939

$ 0.02415954
$ 0.02415954$ 0.02415954

$ 0.00201133
$ 0.00201133$ 0.00201133

-1.35%

-20.49%

-33.88%

-33.88%

Der Echtzeitpreis von OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) beträgt $0.00200941. In den letzten 24 Stunden wurde OUTLAW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00201075 und einem Höchstpreis von $ 0.00256939 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OUTLAW liegt bei $ 0.02415954, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00201133.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OUTLAW im letzten Stunde um -1.35%, in den letzten 24 Stunden um -20.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -33.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Marktinformationen

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

--
----

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

995.20M
995.20M 995.20M

995,199,199.399567
995,199,199.399567 995,199,199.399567

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OUTLAW Crypto Games beträgt $ 2.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OUTLAW liegt bei 995.20M, das Gesamtangebot bei 995199199.399567. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.00M.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von OUTLAW Crypto Games zu USD bei $ -0.000517897878632996.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von OUTLAW Crypto Games zu USD bei $ -0.0011734994.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von OUTLAW Crypto Games zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von OUTLAW Crypto Games zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000517897878632996-20.49%
30 Tage$ -0.0011734994-58.40%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Ressource

Offizielle Website

OUTLAW Crypto Games-Preisprognose (USD)

Wie viel wird OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre OUTLAW Crypto Games-(OUTLAW)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für OUTLAW Crypto Games zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die OUTLAW Crypto Games-Preisprognose an!

OUTLAW zu lokalen Währungen

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von OUTLAW Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Wie viel ist OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) heute wert?
Der Echtzeitpreis von OUTLAW in USD beträgt 0.00200941 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle OUTLAW-zu-USD-Preis?
Der aktuelle OUTLAW-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00200941. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von OUTLAW Crypto Games?
Die Marktkapitalisierung von OUTLAW beträgt $ 2.00M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von OUTLAW?
Das Umlaufangebot von OUTLAW beträgt 995.20M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von OUTLAW?
OUTLAW erreichte einen Allzeithochpreis von 0.02415954 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von OUTLAW?
OUTLAW verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00201133 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von OUTLAW?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für OUTLAW beträgt -- USD.
Wird OUTLAW dieses Jahr noch steigen?
OUTLAW könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die OUTLAW-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
$112,548.38
$3,980.41
$0.05450
$6.3786
$194.73
$3,980.41
$112,548.38
$2.6228
$194.73
$0.19865
$0.00000
$1.0446
$0.000000000000088
$0.050986
$0.1830
$1.0446
$0.15366
$0.0000000000000000000197
$0.112240
$0.03171
