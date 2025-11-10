OSCAR (OSCAR) Tokenomics
Oscar is a famous meme featuring a Shiba on a trampoline that went viral on the internet. It was also the first meme Ryoshi used when he introduced the Shiba Inu token to the world in the well-known Medium article titled All Hail The Shiba! (August 2, 2020).
Oscar appears in this article, with Ryoshi himself commenting, “Next we tell some more frens and WOW MOON LAMBO PUMPPPPPPY." Many might say this was Ryoshi’s own prophecy, predicting that Oscar would one day come into existence.
Now, Oscar is a CTO token embraced and guided by the Shiba community, and it also enjoys the support of Paradox Designer. Paradox was alongside Ryoshi from day one of the Shiba Inu token's creation, playing a crucial role in its success as the first member in Ryoshi’s Telegram group and also on Discord. Moreover, Paradox Designer is the artist behind the iconic Shiba Inu token logo, which is now recognized and famous worldwide.
OSCAR (OSCAR) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von OSCAR (OSCAR) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von OSCAR-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele OSCAR-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
