ORYNTH (ORY) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu ORYNTH (ORY), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:02:14 (UTC+8)
USD

ORYNTH (ORY) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für ORYNTH (ORY), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 565.75K
$ 565.75K
Gesamtangebot:
$ 999.92M
$ 999.92M
Umlaufangebot:
$ 999.92M
$ 999.92M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 565.75K
$ 565.75K
Allzeithoch:
$ 0.00368344
$ 0.00368344
Allzeittief:
$ 0
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.0005658
$ 0.0005658

ORYNTH (ORY)-Informationen

Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe

Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.

Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.

With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.

Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.

From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.

Offizielle Website:
https://orynth.dev/

ORYNTH (ORY) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von ORYNTH (ORY) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ORY-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ORY-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ORY verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ORY -Tokens!

ORY Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich ORY entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ORY kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

