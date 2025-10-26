ORYNTH (ORY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00083683 $ 0.00083683 $ 0.00083683 24H Tief $ 0.00102386 $ 0.00102386 $ 0.00102386 24H Hoch 24H Tief $ 0.00083683$ 0.00083683 $ 0.00083683 24H Hoch $ 0.00102386$ 0.00102386 $ 0.00102386 Allzeithoch $ 0.00368344$ 0.00368344 $ 0.00368344 Niedrigster Preis $ 0.00011766$ 0.00011766 $ 0.00011766 Preisänderung (1H) +1.37% Preisänderung (1T) -3.26% Preisänderung (7T) -34.17% Preisänderung (7T) -34.17%

Der Echtzeitpreis von ORYNTH (ORY) beträgt $0.0008696. In den letzten 24 Stunden wurde ORY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00083683 und einem Höchstpreis von $ 0.00102386 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ORY liegt bei $ 0.00368344, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00011766.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ORY im letzten Stunde um +1.37%, in den letzten 24 Stunden um -3.26% und in den vergangenen 7 Tagen um -34.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ORYNTH (ORY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 869.53K$ 869.53K $ 869.53K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 869.53K$ 869.53K $ 869.53K Umlaufangebot 999.92M 999.92M 999.92M Gesamtangebot 999,923,806.0200446 999,923,806.0200446 999,923,806.0200446

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ORYNTH beträgt $ 869.53K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ORY liegt bei 999.92M, das Gesamtangebot bei 999923806.0200446. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 869.53K.