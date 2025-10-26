Oracle xStock (ORCLX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 309.41 $ 309.41 $ 309.41 24H Tief $ 309.44 $ 309.44 $ 309.44 24H Hoch 24H Tief $ 309.41$ 309.41 $ 309.41 24H Hoch $ 309.44$ 309.44 $ 309.44 Allzeithoch $ 341.33$ 341.33 $ 341.33 Niedrigster Preis $ 278.2$ 278.2 $ 278.2 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) -0.00% Preisänderung (7T) -0.05% Preisänderung (7T) -0.05%

Der Echtzeitpreis von Oracle xStock (ORCLX) beträgt $309.41. In den letzten 24 Stunden wurde ORCLX zwischen einem Tiefstpreis von $ 309.41 und einem Höchstpreis von $ 309.44 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ORCLX liegt bei $ 341.33, der bisherige Tiefstpreis bei $ 278.2.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ORCLX im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Oracle xStock (ORCLX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.49M$ 7.49M $ 7.49M Umlaufangebot 3.32K 3.32K 3.32K Gesamtangebot 24,218.015254402 24,218.015254402 24,218.015254402

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle xStock beträgt $ 1.03M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ORCLX liegt bei 3.32K, das Gesamtangebot bei 24218.015254402. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.49M.