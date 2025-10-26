Optopia AI (OPAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00315088$ 0.00315088 $ 0.00315088 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.19% Preisänderung (1T) +6.84% Preisänderung (7T) +31.33% Preisänderung (7T) +31.33%

Der Echtzeitpreis von Optopia AI (OPAI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde OPAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OPAI liegt bei $ 0.00315088, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OPAI im letzten Stunde um -0.19%, in den letzten 24 Stunden um +6.84% und in den vergangenen 7 Tagen um +31.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Optopia AI (OPAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 22.71K$ 22.71K $ 22.71K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 34.71K$ 34.71K $ 34.71K Umlaufangebot 6.54B 6.54B 6.54B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Optopia AI beträgt $ 22.71K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OPAI liegt bei 6.54B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.71K.