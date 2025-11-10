OPTA Global (OPTA) Tokenomics

OPTA Global (OPTA) Tokenomics

Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:29:53 (UTC+8)
OPTA Global (OPTA) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für OPTA Global (OPTA), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

OPTA Global (OPTA)-Informationen

OPTA Global is a next-generation crypto token project focused on simplifying and revolutionizing digital asset trading. By developing a powerful suite of algorithmic trading bots, OPTA Global empowers users to automate their strategies, eliminate emotional decision-making, and maximize efficiency in the fast-paced world of crypto markets.

With a mission to promote mass adoption, OPTA Global is redefining finance by making investing accessible, intuitive, and user-friendly. Whether you’re a beginner or an experienced trader, OPTA’s ecosystem is designed to streamline the trading experience and give users the tools they need to succeed in a rapidly evolving financial landscape.

Offizielle Website:
https://optaglobal.com/

OPTA Global (OPTA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von OPTA Global (OPTA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von OPTA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele OPTA-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von OPTA verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des OPTA -Tokens!

OPTA Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich OPTA entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose OPTA kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

