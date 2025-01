Was ist OpenGRID (GRID)

OpenGRID is a decentralized platform designed to revolutionize AI infrastructure by offering scalable AI node rentals and GPU sharing. By leveraging blockchain technology, OpenGRID allows users to access high-performance computing resources in a decentralized, cost-effective manner. Whether you need powerful GPU resources for AI, machine learning, or blockchain applications, OpenGRID enables users to rent or contribute GPU power seamlessly.

