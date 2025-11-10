OpenDelta GMCI30 (OG30) Tokenomics

OpenDelta GMCI30 (OG30) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu OpenDelta GMCI30 (OG30), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:29:46 (UTC+8)
OpenDelta GMCI30 (OG30) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für OpenDelta GMCI30 (OG30), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 170.57K
Gesamtangebot:
$ 940.00K
Umlaufangebot:
$ 940.00K
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 170.57K
Allzeithoch:
$ 0.258621
Allzeittief:
$ 0.133385
Aktueller Preis:
$ 0.181452
OpenDelta GMCI30 (OG30)-Informationen

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

Offizielle Website:
https://www.opendelta.com/

OpenDelta GMCI30 (OG30) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von OpenDelta GMCI30 (OG30) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von OG30-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele OG30-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von OG30 verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des OG30 -Tokens!

OG30 Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich OG30 entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose OG30 kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

