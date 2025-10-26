OpenDelta GMCI30 (OG30) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.199831 $ 0.199831 $ 0.199831 24H Tief $ 0.201411 $ 0.201411 $ 0.201411 24H Hoch 24H Tief $ 0.199831$ 0.199831 $ 0.199831 24H Hoch $ 0.201411$ 0.201411 $ 0.201411 Allzeithoch $ 0.258621$ 0.258621 $ 0.258621 Niedrigster Preis $ 0.199645$ 0.199645 $ 0.199645 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) +0.09% Preisänderung (7T) +0.83% Preisänderung (7T) +0.83%

Der Echtzeitpreis von OpenDelta GMCI30 (OG30) beträgt $0.20139. In den letzten 24 Stunden wurde OG30 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.199831 und einem Höchstpreis von $ 0.201411 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OG30 liegt bei $ 0.258621, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.199645.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OG30 im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.83% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 189.31K$ 189.31K $ 189.31K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 189.31K$ 189.31K $ 189.31K Umlaufangebot 940.00K 940.00K 940.00K Gesamtangebot 939,999.997995219 939,999.997995219 939,999.997995219

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OpenDelta GMCI30 beträgt $ 189.31K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OG30 liegt bei 940.00K, das Gesamtangebot bei 939999.997995219. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 189.31K.