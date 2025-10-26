Der Echtzeitpreis von OpenDelta GMCI30 beträgt heute 0.20139 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OG30-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OG30-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von OpenDelta GMCI30 beträgt heute 0.20139 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OG30-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OG30-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über OG30

OG30-Preisinformationen

Offizielle OG30-Website

OG30-Tokenökonomie

OG30-Preisprognose

OpenDelta GMCI30 Preis (OG30)

1 OG30 zu USD Echtzeitpreis:

$0.20141
$0.20141$0.20141
0.00%1D
USD
OpenDelta GMCI30 (OG30) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:04:48 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 (OG30) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.199831
$ 0.199831$ 0.199831
24H Tief
$ 0.201411
$ 0.201411$ 0.201411
24H Hoch

$ 0.199831
$ 0.199831$ 0.199831

$ 0.201411
$ 0.201411$ 0.201411

$ 0.258621
$ 0.258621$ 0.258621

$ 0.199645
$ 0.199645$ 0.199645

+0.00%

+0.09%

+0.83%

+0.83%

Der Echtzeitpreis von OpenDelta GMCI30 (OG30) beträgt $0.20139. In den letzten 24 Stunden wurde OG30 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.199831 und einem Höchstpreis von $ 0.201411 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OG30 liegt bei $ 0.258621, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.199645.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OG30 im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.83% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Marktinformationen

$ 189.31K
$ 189.31K$ 189.31K

--
----

$ 189.31K
$ 189.31K$ 189.31K

940.00K
940.00K 940.00K

939,999.997995219
939,999.997995219 939,999.997995219

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OpenDelta GMCI30 beträgt $ 189.31K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OG30 liegt bei 940.00K, das Gesamtangebot bei 939999.997995219. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 189.31K.

OpenDelta GMCI30 (OG30)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von OpenDelta GMCI30 zu USD bei $ +0.00018823.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von OpenDelta GMCI30 zu USD bei $ -0.0132528314.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von OpenDelta GMCI30 zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von OpenDelta GMCI30 zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00018823+0.09%
30 Tage$ -0.0132528314-6.58%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

OpenDelta GMCI30-Preisprognose (USD)

Wie viel wird OpenDelta GMCI30 (OG30) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre OpenDelta GMCI30-(OG30)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für OpenDelta GMCI30 zu erkunden.

OG30 zu lokalen Währungen

OpenDelta GMCI30 (OG30) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von OpenDelta GMCI30 (OG30) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von OG30 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu OpenDelta GMCI30 (OG30)

Wie viel ist OpenDelta GMCI30 (OG30) heute wert?
Der Echtzeitpreis von OG30 in USD beträgt 0.20139 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle OG30-zu-USD-Preis?
Der aktuelle OG30-zu-USD-Preis beträgt $ 0.20139. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von OpenDelta GMCI30?
Die Marktkapitalisierung von OG30 beträgt $ 189.31K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von OG30?
Das Umlaufangebot von OG30 beträgt 940.00K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von OG30?
OG30 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.258621 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von OG30?
OG30 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.199645 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von OG30?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für OG30 beträgt -- USD.
Wird OG30 dieses Jahr noch steigen?
OG30 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die OG30-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
OpenDelta GMCI30 (OG30) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

$113,468.45
$4,049.09
$0.05595
$6.2790
$197.97
