OpenAI PreStocks (OPENAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 713.55 $ 713.55 $ 713.55 24H Tief $ 741.83 $ 741.83 $ 741.83 24H Hoch 24H Tief $ 713.55$ 713.55 $ 713.55 24H Hoch $ 741.83$ 741.83 $ 741.83 Allzeithoch $ 741.83$ 741.83 $ 741.83 Niedrigster Preis $ 551.47$ 551.47 $ 551.47 Preisänderung (1H) +1.49% Preisänderung (1T) -0.59% Preisänderung (7T) +11.51% Preisänderung (7T) +11.51%

Der Echtzeitpreis von OpenAI PreStocks (OPENAI) beträgt $724.28. In den letzten 24 Stunden wurde OPENAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 713.55 und einem Höchstpreis von $ 741.83 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OPENAI liegt bei $ 741.83, der bisherige Tiefstpreis bei $ 551.47.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OPENAI im letzten Stunde um +1.49%, in den letzten 24 Stunden um -0.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OpenAI PreStocks (OPENAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 572.17K$ 572.17K $ 572.17K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 572.17K$ 572.17K $ 572.17K Umlaufangebot 789.99 789.99 789.99 Gesamtangebot 789.989459618 789.989459618 789.989459618

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OpenAI PreStocks beträgt $ 572.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OPENAI liegt bei 789.99, das Gesamtangebot bei 789.989459618. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 572.17K.