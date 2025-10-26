Der Echtzeitpreis von OpenAI PreStocks beträgt heute 724.28 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OPENAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OPENAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von OpenAI PreStocks beträgt heute 724.28 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OPENAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OPENAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über OPENAI

OPENAI-Preisinformationen

Offizielle OPENAI-Website

OPENAI-Tokenökonomie

OPENAI-Preisprognose

OpenAI PreStocks Preis (OPENAI)

1 OPENAI zu USD Echtzeitpreis:

$724.28
$724.28$724.28
-0.50%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
OpenAI PreStocks (OPENAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:04:42 (UTC+8)

OpenAI PreStocks (OPENAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 713.55
$ 713.55$ 713.55
24H Tief
$ 741.83
$ 741.83$ 741.83
24H Hoch

$ 713.55
$ 713.55$ 713.55

$ 741.83
$ 741.83$ 741.83

$ 741.83
$ 741.83$ 741.83

$ 551.47
$ 551.47$ 551.47

+1.49%

-0.59%

+11.51%

+11.51%

Der Echtzeitpreis von OpenAI PreStocks (OPENAI) beträgt $724.28. In den letzten 24 Stunden wurde OPENAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 713.55 und einem Höchstpreis von $ 741.83 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OPENAI liegt bei $ 741.83, der bisherige Tiefstpreis bei $ 551.47.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OPENAI im letzten Stunde um +1.49%, in den letzten 24 Stunden um -0.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OpenAI PreStocks (OPENAI) Marktinformationen

$ 572.17K
$ 572.17K$ 572.17K

--
----

$ 572.17K
$ 572.17K$ 572.17K

789.99
789.99 789.99

789.989459618
789.989459618 789.989459618

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OpenAI PreStocks beträgt $ 572.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OPENAI liegt bei 789.99, das Gesamtangebot bei 789.989459618. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 572.17K.

OpenAI PreStocks (OPENAI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von OpenAI PreStocks zu USD bei $ -4.3221020629168.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von OpenAI PreStocks zu USD bei $ +216.1325396560.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von OpenAI PreStocks zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von OpenAI PreStocks zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -4.3221020629168-0.59%
30 Tage$ +216.1325396560+29.84%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist OpenAI PreStocks (OPENAI)

OpenAI pioneers large-language models like GPT and DALL·E, enabling advanced AI applications. Their research emphasizes both cutting-edge capability and responsible deployment strategies.

OpenAI PreStocks (OPENAI) Ressource

Offizielle Website

OpenAI PreStocks-Preisprognose (USD)

Wie viel wird OpenAI PreStocks (OPENAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre OpenAI PreStocks-(OPENAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für OpenAI PreStocks zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die OpenAI PreStocks-Preisprognose an!

OPENAI zu lokalen Währungen

OpenAI PreStocks (OPENAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von OpenAI PreStocks (OPENAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von OPENAI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu OpenAI PreStocks (OPENAI)

Wie viel ist OpenAI PreStocks (OPENAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von OPENAI in USD beträgt 724.28 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle OPENAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle OPENAI-zu-USD-Preis beträgt $ 724.28. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von OpenAI PreStocks?
Die Marktkapitalisierung von OPENAI beträgt $ 572.17K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von OPENAI?
Das Umlaufangebot von OPENAI beträgt 789.99 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von OPENAI?
OPENAI erreichte einen Allzeithochpreis von 741.83 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von OPENAI?
OPENAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 551.47 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von OPENAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für OPENAI beträgt -- USD.
Wird OPENAI dieses Jahr noch steigen?
OPENAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die OPENAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:04:42 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

