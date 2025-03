Was ist Open Platform (OPEN)

The Open team has a track record of successful technical development and plans to develop the first platform to bridge mainstream software to the blockchain. Our platform is providing the groundwork for monetization and distribution for mainstream software applications to successfully bridge their offerings to the blockchain

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Open Platform (OPEN) Ressource Whitepaper Offizielle Website