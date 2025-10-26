Onocoy Token (ONO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.02693494 24H Hoch $ 0.02926901 Allzeithoch $ 0.084078 Niedrigster Preis $ 0.02166884 Preisänderung (1H) -3.98% Preisänderung (1T) -0.06% Preisänderung (7T) -6.37%

Der Echtzeitpreis von Onocoy Token (ONO) beträgt $0.02709024. In den letzten 24 Stunden wurde ONO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02693494 und einem Höchstpreis von $ 0.02926901 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ONO liegt bei $ 0.084078, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02166884.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ONO im letzten Stunde um -3.98%, in den letzten 24 Stunden um -0.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Onocoy Token (ONO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.83M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 21.94M Umlaufangebot 399.85M Gesamtangebot 809,830,461.9629699

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Onocoy Token beträgt $ 10.83M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ONO liegt bei 399.85M, das Gesamtangebot bei 809830461.9629699. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 21.94M.