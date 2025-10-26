Der Echtzeitpreis von Onocoy Token beträgt heute 0.02709024 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ONO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ONO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Onocoy Token beträgt heute 0.02709024 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ONO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ONO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.02709025
$0.02709025$0.02709025
+0.50%1D
Onocoy Token (ONO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:38:28 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.02693494
$ 0.02693494$ 0.02693494
24H Tief
$ 0.02926901
$ 0.02926901$ 0.02926901
24H Hoch

$ 0.02693494
$ 0.02693494$ 0.02693494

$ 0.02926901
$ 0.02926901$ 0.02926901

$ 0.084078
$ 0.084078$ 0.084078

$ 0.02166884
$ 0.02166884$ 0.02166884

-3.98%

-0.06%

-6.37%

-6.37%

Der Echtzeitpreis von Onocoy Token (ONO) beträgt $0.02709024. In den letzten 24 Stunden wurde ONO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02693494 und einem Höchstpreis von $ 0.02926901 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ONO liegt bei $ 0.084078, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02166884.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ONO im letzten Stunde um -3.98%, in den letzten 24 Stunden um -0.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Onocoy Token (ONO) Marktinformationen

$ 10.83M
$ 10.83M$ 10.83M

--
----

$ 21.94M
$ 21.94M$ 21.94M

399.85M
399.85M 399.85M

809,830,461.9629699
809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Onocoy Token beträgt $ 10.83M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ONO liegt bei 399.85M, das Gesamtangebot bei 809830461.9629699. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 21.94M.

Onocoy Token (ONO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Onocoy Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Onocoy Token zu USD bei $ -0.0075320348.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Onocoy Token zu USD bei $ -0.0124351136.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Onocoy Token zu USD bei $ -0.04600009828701905.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.06%
30 Tage$ -0.0075320348-27.80%
60 Tage$ -0.0124351136-45.90%
90 Tage$ -0.04600009828701905-62.93%

Was ist Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Onocoy Token (ONO) Ressource

Onocoy Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Onocoy Token (ONO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Onocoy Token-(ONO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Onocoy Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Onocoy Token-Preisprognose an!

ONO zu lokalen Währungen

Onocoy Token (ONO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Onocoy Token (ONO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ONO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Onocoy Token (ONO)

Wie viel ist Onocoy Token (ONO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ONO in USD beträgt 0.02709024 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ONO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ONO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.02709024. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Onocoy Token?
Die Marktkapitalisierung von ONO beträgt $ 10.83M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ONO?
Das Umlaufangebot von ONO beträgt 399.85M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ONO?
ONO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.084078 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ONO?
ONO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.02166884 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ONO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ONO beträgt -- USD.
Wird ONO dieses Jahr noch steigen?
ONO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ONO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Onocoy Token (ONO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

