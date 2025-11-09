Onchain Yield Coin (ONYC) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Onchain Yield Coin (ONYC), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:29:16 (UTC+8)
USD

Onchain Yield Coin (ONYC) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Onchain Yield Coin (ONYC), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 104.58M
$ 104.58M
Gesamtangebot:
$ 100.00M
$ 100.00M
Umlaufangebot:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 104.58M
$ 104.58M
Allzeithoch:
$ 1.053
$ 1.053
Allzeittief:
$ 1.005
$ 1.005
Aktueller Preis:
$ 1.046
$ 1.046

Onchain Yield Coin (ONYC)-Informationen

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

Offizielle Website:
https://onre.finance
Whitepaper:
https://docs.onre.finance/getting-started/the-onyc-token/onyc-token-whitepaper

Onchain Yield Coin (ONYC) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Onchain Yield Coin (ONYC) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ONYC-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ONYC-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ONYC verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ONYC -Tokens!

ONYC Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich ONYC entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ONYC kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

