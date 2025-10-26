Onchain Yield Coin (ONYC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24H Tief $ 1.041 $ 1.041 $ 1.041 24H Hoch 24H Tief $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 24H Hoch $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 Allzeithoch $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Niedrigster Preis $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Preisänderung (1H) +0.05% Preisänderung (1T) -0.03% Preisänderung (7T) +0.25% Preisänderung (7T) +0.25%

Der Echtzeitpreis von Onchain Yield Coin (ONYC) beträgt $1.04. In den letzten 24 Stunden wurde ONYC zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.039 und einem Höchstpreis von $ 1.041 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ONYC liegt bei $ 1.045, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.005.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ONYC im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um -0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Onchain Yield Coin (ONYC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 103.97M$ 103.97M $ 103.97M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 103.97M$ 103.97M $ 103.97M Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 99,999,997.28100213 99,999,997.28100213 99,999,997.28100213

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Onchain Yield Coin beträgt $ 103.97M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ONYC liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 99999997.28100213. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 103.97M.