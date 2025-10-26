Der Echtzeitpreis von Onchain Yield Coin beträgt heute 1.04 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ONYC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ONYC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Onchain Yield Coin beträgt heute 1.04 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ONYC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ONYC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$1.04
0.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
Onchain Yield Coin (ONYC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:38:22 (UTC+8)

Onchain Yield Coin (ONYC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.039
24H Tief
$ 1.041
24H Hoch

$ 1.039
$ 1.041
$ 1.045
$ 1.005
+0.05%

-0.03%

+0.25%

+0.25%

Der Echtzeitpreis von Onchain Yield Coin (ONYC) beträgt $1.04. In den letzten 24 Stunden wurde ONYC zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.039 und einem Höchstpreis von $ 1.041 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ONYC liegt bei $ 1.045, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.005.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ONYC im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um -0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Onchain Yield Coin (ONYC) Marktinformationen

$ 103.97M
--
$ 103.97M
100.00M
99,999,997.28100213
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Onchain Yield Coin beträgt $ 103.97M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ONYC liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 99999997.28100213. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 103.97M.

Onchain Yield Coin (ONYC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Onchain Yield Coin zu USD bei $ -0.000317126809908.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Onchain Yield Coin zu USD bei $ +0.0119945280.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Onchain Yield Coin zu USD bei $ +0.0188214000.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Onchain Yield Coin zu USD bei $ +0.031195086825505.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000317126809908-0.03%
30 Tage$ +0.0119945280+1.15%
60 Tage$ +0.0188214000+1.81%
90 Tage$ +0.031195086825505+3.09%

Was ist Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Onchain Yield Coin (ONYC) Ressource

Offizielle Website

Onchain Yield Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Onchain Yield Coin (ONYC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Onchain Yield Coin-(ONYC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Onchain Yield Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Onchain Yield Coin-Preisprognose an!

ONYC zu lokalen Währungen

Onchain Yield Coin (ONYC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Onchain Yield Coin (ONYC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ONYC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Onchain Yield Coin (ONYC)

Wie viel ist Onchain Yield Coin (ONYC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ONYC in USD beträgt 1.04 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ONYC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ONYC-zu-USD-Preis beträgt $ 1.04. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Onchain Yield Coin?
Die Marktkapitalisierung von ONYC beträgt $ 103.97M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ONYC?
Das Umlaufangebot von ONYC beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ONYC?
ONYC erreichte einen Allzeithochpreis von 1.045 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ONYC?
ONYC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1.005 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ONYC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ONYC beträgt -- USD.
Wird ONYC dieses Jahr noch steigen?
ONYC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ONYC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
