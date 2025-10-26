Onboarding (ONBOARDING) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0
24H Tief $ 0
24H Hoch $ 0
Allzeithoch $ 0.00166146
Niedrigster Preis $ 0
Preisänderung (1H) --
Preisänderung (1T) --
Preisänderung (7T) -3.55%

Der Echtzeitpreis von Onboarding (ONBOARDING) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ONBOARDING zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ONBOARDING liegt bei $ 0.00166146, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ONBOARDING im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -3.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Onboarding (ONBOARDING) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.88K
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.88K
Umlaufangebot 992.94M
Gesamtangebot 992,936,810.899683

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Onboarding beträgt $ 7.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ONBOARDING liegt bei 992.94M, das Gesamtangebot bei 992936810.899683. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.88K.