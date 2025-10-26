OKIE (OKIE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000123 24H Tief $ 0.0000126 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00362919 Niedrigster Preis $ 0.00000983 Preisänderung (1H) -0.37% Preisänderung (1T) -0.28% Preisänderung (7T) -8.55%

Der Echtzeitpreis von OKIE (OKIE) beträgt $0.00001245. In den letzten 24 Stunden wurde OKIE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000123 und einem Höchstpreis von $ 0.0000126 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OKIE liegt bei $ 0.00362919, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000983.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OKIE im letzten Stunde um -0.37%, in den letzten 24 Stunden um -0.28% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OKIE (OKIE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.45K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.45K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OKIE beträgt $ 12.45K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OKIE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.45K.