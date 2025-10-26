OKBOK (OKBOK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.06% Preisänderung (1T) +0.42% Preisänderung (7T) -7.44% Preisänderung (7T) -7.44%

Der Echtzeitpreis von OKBOK (OKBOK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde OKBOK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OKBOK liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OKBOK im letzten Stunde um +0.06%, in den letzten 24 Stunden um +0.42% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OKBOK (OKBOK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OKBOK beträgt $ 8.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OKBOK liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.93K.