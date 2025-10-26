Der Echtzeitpreis von Official PPshow beträgt heute 0.00254619 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Official PPshow beträgt heute 0.00254619 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über PP

PP-Preisinformationen

PP-Whitepaper

Offizielle PP-Website

PP-Tokenökonomie

PP-Preisprognose

Official PPshow Logo

Official PPshow Preis (PP)

Nicht aufgelistet

1 PP zu USD Echtzeitpreis:

$0.00246874
$0.00246874$0.00246874
+11.20%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Official PPshow (PP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:07:48 (UTC+8)

Official PPshow (PP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00215412
$ 0.00215412$ 0.00215412
24H Tief
$ 0.00263411
$ 0.00263411$ 0.00263411
24H Hoch

$ 0.00215412
$ 0.00215412$ 0.00215412

$ 0.00263411
$ 0.00263411$ 0.00263411

$ 0.00356566
$ 0.00356566$ 0.00356566

$ 0.00122364
$ 0.00122364$ 0.00122364

+3.22%

+14.72%

+86.63%

+86.63%

Der Echtzeitpreis von Official PPshow (PP) beträgt $0.00254619. In den letzten 24 Stunden wurde PP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00215412 und einem Höchstpreis von $ 0.00263411 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PP liegt bei $ 0.00356566, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00122364.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PP im letzten Stunde um +3.22%, in den letzten 24 Stunden um +14.72% und in den vergangenen 7 Tagen um +86.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Official PPshow (PP) Marktinformationen

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

501.97M
501.97M 501.97M

801,971,158.311849
801,971,158.311849 801,971,158.311849

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Official PPshow beträgt $ 1.28M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PP liegt bei 501.97M, das Gesamtangebot bei 801971158.311849. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.04M.

Official PPshow (PP)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Official PPshow zu USD bei $ +0.00032675.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Official PPshow zu USD bei $ +0.0010401995.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Official PPshow zu USD bei $ -0.0005466901.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Official PPshow zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00032675+14.72%
30 Tage$ +0.0010401995+40.85%
60 Tage$ -0.0005466901-21.47%
90 Tage$ 0--

Was ist Official PPshow (PP)

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.

This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Official PPshow (PP) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Official PPshow-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Official PPshow (PP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Official PPshow-(PP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Official PPshow zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Official PPshow-Preisprognose an!

PP zu lokalen Währungen

Official PPshow (PP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Official PPshow (PP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PP Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Official PPshow (PP)

Wie viel ist Official PPshow (PP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PP in USD beträgt 0.00254619 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00254619. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Official PPshow?
Die Marktkapitalisierung von PP beträgt $ 1.28M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PP?
Das Umlaufangebot von PP beträgt 501.97M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PP?
PP erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00356566 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PP?
PP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00122364 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PP beträgt -- USD.
Wird PP dieses Jahr noch steigen?
PP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:07:48 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

