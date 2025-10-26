Official PPshow (PP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00215412 $ 0.00215412 $ 0.00215412 24H Tief $ 0.00263411 $ 0.00263411 $ 0.00263411 24H Hoch 24H Tief $ 0.00215412$ 0.00215412 $ 0.00215412 24H Hoch $ 0.00263411$ 0.00263411 $ 0.00263411 Allzeithoch $ 0.00356566$ 0.00356566 $ 0.00356566 Niedrigster Preis $ 0.00122364$ 0.00122364 $ 0.00122364 Preisänderung (1H) +3.22% Preisänderung (1T) +14.72% Preisänderung (7T) +86.63% Preisänderung (7T) +86.63%

Der Echtzeitpreis von Official PPshow (PP) beträgt $0.00254619. In den letzten 24 Stunden wurde PP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00215412 und einem Höchstpreis von $ 0.00263411 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PP liegt bei $ 0.00356566, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00122364.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PP im letzten Stunde um +3.22%, in den letzten 24 Stunden um +14.72% und in den vergangenen 7 Tagen um +86.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Official PPshow (PP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Umlaufangebot 501.97M 501.97M 501.97M Gesamtangebot 801,971,158.311849 801,971,158.311849 801,971,158.311849

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Official PPshow beträgt $ 1.28M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PP liegt bei 501.97M, das Gesamtangebot bei 801971158.311849. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.04M.